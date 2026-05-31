テレ東では7月6日（月）から、ドラマプレミア23「夫を殺したはずなのに」（毎週月曜よる11時6分〜）を放送することが決定しました。【動画】莉乃役・内田理央と慶太役・渡邊圭祐によるTVer限定コメント動画配信中！原作は、CLLENN×テレ東が初の共同制作に挑んだ、LINEマンガで先行配信中の赤石真菜による完全オリジナル縦読み漫画作品。2024年7月に同枠にて放送し、テレ東ドラマ史上最高の⾒逃し配信総再⽣数3,500万