＜オーストリア・アルペン・オープン3日目◇30日◇キッツビュール・シュヴァルツゼーGC（オーストリア）◇6822ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの第3ラウンドが終了した。【動画】金子駆大、華麗なショット・イン・イーグルの瞬間先週、自己最高となる2位になった金子駆大が、今週も好調を維持している。2位で迎えたこの日、6バーディ・1ボギーで3日連続の「65」を記録。2位に1打差をつけるトータル15アンダーまでスコ