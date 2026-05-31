◇交流戦ロッテ3―4阪神（2026年5月30日ZOZOマリン）今季初昇格のロッテ・安田が「無我夢中で打席に入った」と2回2死で中堅に同点1号ソロ。23年10月10日の楽天戦以来、実に963日ぶりの一発を放った。ただ、4回2死二、三塁、6回2死一、二塁など得点圏に走者を置いた以降の3打席は全て凡退。サブロー監督は「ホームランが出たのはいいけど…。その後の得点圏。期待したんですけどダメでしたね」と残念がった。交流戦は3