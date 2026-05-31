プロ野球 セ・パ交流戦は30日、6試合が行われました。パ・リーグ首位の西武は初回、ネビン選手のタイムリーで1点を先制すると、3回には渡部聖弥選手、4回には長谷川信哉選手のタイムリーなどで順調に点を重ねます。投げては先発・隅田知一郎投手が9回完封。今季4勝目を飾りました。2位オリックスは先発・田嶋大樹投手が6回1失点の好投。打線は相手先発・大野雄大投手を攻め初回に2点を奪うと6回にもタイムリーで1点を追加し3-1で接