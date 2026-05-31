ソフトバンクは３０日の広島戦（みずほペイペイ）に４―２の逆転勝ちを収め、３カード連続の勝ち越しを決めた。１―２で迎えた３回に５番・柳田悠岐外野手（３７）の７号ソロで試合を振り出しに戻すと、６回に３番・近藤健介外野手（３２）の適時打で勝ち越し、４番・栗原陵矢内野手（２９）の貴重な犠飛でリードを広げた。６回から２番手でマウンドに上がり、１回無失点に封じた木村光がプロ初勝利。７回からは安定感を取り戻し