女子プロレス「スターダム」３０日神戸大会で、ワールド王者の玖麗さやか（２５）が次期挑戦者の鈴季すず（２３）に屈辱のフォール負けを喫した。玖麗は６月２０日東京・代々木大会で鈴季とのＶ２戦を控えている。この日の大会では羽南と組み、鈴季＆飯田沙耶とタッグ戦で激突。羽南は代々木大会で飯田とのワンダー王座Ｖ２戦を控えており、ダブル前哨戦となった。１０分過ぎ、鈴季とのマッチアップとなった玖麗はジャーマン