北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に出場する日本代表と国際親善試合（３１日、ＭＵＦＧ国立）で対戦するアイスランド代表ＭＦウィルム・ソル・ウィルムソン（ＮＥＣナイメヘン）が、同僚の日本人選手に言及した。ウィルムソンが所属するオランダ１部ＮＥＣナイメヘンには、Ｗ杯の日本代表に選出されたＦＷ小川航基（２８）が在籍。ウィルムソンは「日本はとても良いチームだから、おもしろい試合になるに違いない。ただ楽しみにし