ノア３０日の後楽園大会でルーキー・鶴屋浩斗（１９）がシングルマッチで「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」のＲＹＵＳＥＩ（２６）に勝利した。この日浩斗は「３番勝負」と題されたＲＹＵＳＥＩとの連戦の３戦目に出陣。これまで２戦でどちらも敗北しているだけに、序盤から気迫のこもったファイトを見せる。ドロップキック、ボディスラムで大ダメージを与えた。ＲＹＵＳＥＩからはボストンクラブで反撃される