【モデルプレス＝2026/05/31】テレビ朝日では7月より、金曜ナイトドラマ「名探偵のままでいて」（毎週金曜よる11時15分〜）を放送。女優の吉川愛が同局連続ドラマ初主演を務める。【写真】26歳女優「憧れのスタイル」素肌輝く姿◆吉川愛主演「名探偵のままでいて」『このミステリーがすごい！』大賞の第21回大賞に輝いた、小西マサテル氏著『名探偵のままでいて』。「『このミス』大賞史上最高のハートウォーミングミステリー」と