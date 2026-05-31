【モデルプレス＝2026/05/31】テレ東では7⽉6⽇から、ドラマプレミア23「夫を殺したはずなのに」（毎週⽉曜よる11時6分〜）を放送することが決定。女優の内田理央が主演を務め、俳優の渡邊圭祐が共演する。【写真】34歳女優「デビューできそう」韓国アイドルメイクで雰囲気ガラリ◆「夫を殺したはずなのに」実写ドラマ化原作は、CLLENN×テレ東が初の共同制作に挑んだ、LINEマンガで先行配信中の赤石真菜氏によ