アジア大会のメイン会場となるパロマ瑞穂スタジアムで、コンクリート片が剥がれ落下しているのが見つかりました。名古屋市によりますと、30日午前8時すぎ、パロマ瑞穂スタジアムの3階のコンコースで、コンクリート片が床に落ちているのを警備員が見つけました。コンクリート片は縦8cm、横12cm、厚さ1.5cmほどで、4階の客席から剥がれ落ちたとみられています。ケガ人はいませんでした。その後行っ