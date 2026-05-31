フィギュアスケートのファンならずとも驚くようなニュースが飛び込んできた。宇野昌磨（28）と本田真凜（24）のカップルが、アイスダンスで競技に復帰するというのだ。専門家たちは、二人の今後をどう見ているのか。＊＊＊【写真を見る】ドキッとする肌見せも…リンクの外でも美しい「本田真凜」“かわい過ぎる妹”との2ショットも“隣にいるのは自分がいい”宇野は本田と共に5月22日、都内での記者会見に緊張した面持ちで