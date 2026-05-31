「このミステリーがすごい！」大賞の第21回大賞に輝いた小西マサテル氏著『名探偵のままでいて』。「このミス」大賞史上最高のハートウォーミングミステリーと称賛され、シリーズ累計発行部数が30万部を突破した傑作小説がこの夏、テレビ朝日で初映像化される。主演は、2022年に日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、着実にキャリアを積み重ねている吉川愛。吉川は本作がテレビ朝日連続ドラマ初主演であり、原作初映像化・テレ朝連