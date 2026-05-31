内田理央が主演を務め、渡邊圭祐が共演する連続ドラマ『夫を殺したはずなのに』が、7月6日よりテレビ東京のドラマプレミア23枠で放送されることが決定した。 参考：『ヤンドク！』『略奪奪婚』『来世ちゃん』内田理央はなぜ“攻めた役”を選び続ける？ 本作は、CLLENNとテレ東が初の共同制作に挑んだ、LINE マンガで先行配信中の赤石真菜による完全オリジナル縦読み漫画を実写化するタイムリープ復讐サスペンス。202