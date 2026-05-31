吉川愛が主演を務める連続ドラマ『名探偵のままでいて』が、7月よりテレビ朝日系金曜ナイトドラマ枠で放送されることが決定した。 参考：『東京P.D.』“熊崎”吉川愛が見せた芯の強さ『鬼の花嫁』で際立つ繊細な表現との振れ幅 本作は、シリーズ累計発行部数が30万部を突破し、「このミステリーがすごい！」の第21回大賞に輝いた、小西マサテルの同名小説をドラマ化したハートウォーミングミステ