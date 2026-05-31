開催：2026.5.31 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 7 - 1 [タイガース] MLBの試合が31日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとタイガースが対戦した。 Wソックスの先発投手はアンソニー・ケイ、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。 1回裏、ピッチャー フラムバ&