韓国のチアリーダー、キム・ジナが投稿したプライベートSHOTが話題だ。【写真】韓国チア、「隣のボディビルダーがかすむほど」の圧巻ボリュームキム・ジナは最近、自身のインスタグラムを更新。魚やハート、シャボン玉の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、青い光に満ちた水族館内で何気なくポーズを取るキム・ジナが写っている。前髪のある黒髪ロングヘアをなびかせ、黒地に白の小さな模様が