大事な会議や集中したい作業の前に、なぜか頭がぼんやりする。気合いを入れようとしても、なかなかエンジンがかからない――。そんなとき、役立つのはコーヒーや深呼吸だけではないかもしれない。実は、スクワットや腕立て伏せのような短い筋力トレーニングも効果がある。1万人以上の患者を診てきた医師が、医学的根拠に基づいて執筆した『鍛えるよりも「使い方」 体力がすべて』から、一部を抜粋・編集しそのヒントを紹介する。筋