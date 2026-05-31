【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1995年の放送開始以来、“人と自然”をテーマに、手作りの感動と夢への挑戦を続けてきた日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜19時～）が6月21日放送回で、ついに放送第1000回を迎える。 この節目に、城島茂、横山裕、森本慎太郎、藤原丈一郎、松島聡、高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）が大集結。 6人そろっての貴重なスペシャルカットを公開し、これま