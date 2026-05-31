【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。 5月30日の放送では、CoCo壱の愛称で親しまれる外食チェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」を深掘りした。 ■ベース×トッピングの多彩な組み合わせが魅力 現在、国内に約1,200店舗を展開するCoCo壱。黄色い看板が目