プロ野球 セ・パ交流戦は30日、各地で6試合が行われました。3位・巨人は5-3で勝利しカード勝ち越しです。初回、松本剛選手のタイムリー2塁打で1点を先制すると、2回にキャベッジ選手と岸田行倫選手のソロで2点を追加するなどリードを広げます。投げては先発・西舘勇陽投手が6回無失点8奪三振の好投。今季初勝利を挙げました。同率首位の阪神とヤクルトも共に勝ち2連勝を飾りました。阪神は佐藤輝明選手の14号、森下翔太選手の2打席