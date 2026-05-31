「凰雛Ｓ」（３０日、京都）ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（馬主名はＳＮＳグループ（株）が所有する１番人気のイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠）が初の関西遠征で鮮やかに逃げ切り、オープン初勝利。初コンビを組んだ斎藤は「強かったです。力む面があって展開は楽じゃなかったですが、優秀な時計でした。まだ成長すると思いますし、これからが楽しみ」と振り返り、斎藤誠師も「最後はドキドキしましたが、しのげ