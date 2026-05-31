「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）重賞２勝の皐月賞２着馬リアライズシリウス、スプリングＳ覇者アウダーシアの有力２頭で挑む手塚貴久調教師を直撃した。◇◇−決戦前日のリアライズシリウスは美浦坂路で４Ｆ６３秒９−１４秒９。アウダーシアは同６７秒１−１５秒９。最終調整を終えて。「無事に終わって何よりです。きのうからそんなに変化はないが、２頭ともリラックスして雰囲気はとてもいいです」−