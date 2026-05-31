「アハルテケＳ」（３０日、東京）文句なしの圧勝劇だった。１番人気に支持されたテーオーパスワード（牡５歳、栗東・高柳大）が堂々と横綱相撲を展開。好位４番手から直線は抜群の手応えで抜け出すと、最後は後続に４馬身の差をつけた。松山は「ここまでお待たせしましたという感じですね。能力の高い馬ですし、力を出し切れればこれくらい走れる馬です。落ち着いていて雰囲気も良かった。前走と同じ大外枠でしたし、馬も気