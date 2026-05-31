「葵Ｓ・Ｇ３」（３０日、京都）芦毛の馬体を弾ませ、５番人気のデアヴェローチェが緑の芝を駆け抜けた。発馬で若干立ち遅れたが、二の脚を利かせてインの３番手へ。終始ロスなく運び、抜群の手応えで直線へ向くと、前があいた瞬間に力強くひと伸び。猛追するヒシアイラを首差しのぎ切った。自身はもちろん、これがマテラスカイ産駒にとっても初の重賞タイトルだった。完璧なエスコートで勝利へ導いた北村友は「内枠がすごく