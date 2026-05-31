中国宇宙ステーションでの第10次宇宙科学実験のサンプルが5月29日、神舟22号宇宙船と共に帰還しました。一部の実験サンプルが30日未明に北京に運ばれ、今後の研究のため科学者に引き渡されました。今回帰還した科学実験サンプルは、生命科学、材料科学、燃焼科学の23の実験プロジェクトに関わるもので、生命実験サンプル9種、材料実験サンプル12種、燃焼実験サンプル2種となっており、総重量は約41キログラムです。現在、人工胚や