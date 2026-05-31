◇交流戦ソフトバンク4―2広島（2026年5月30日みずほPayPay）左ふくらはぎ違和感で29日広島戦を途中交代したソフトバンクの今宮は30日、室内での別メニュー調整後に試合はベンチ外となり、福岡市内の病院へ検査に向かった。小久保監督は「病院に行っています。そんなには大きなけがではないと」と説明。試合後に検査を終えた今宮は「歩けますし、元気ですよ。また明日、来ます」と話した。