「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）弥生賞ディープ記念覇者バステールは、４度目の関東遠征も難なくクリア。下沢助手は「輸送は慣れていますし、いつも通り。目標通りダービーに来られて良かった」とニッコリ。輸送直前も馬場入りしたが「特に理由はないですね。ただ、前走より状態は一個上」と上積みを強調した。