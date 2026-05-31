◇交流戦ソフトバンク4―2広島（2026年5月30日みずほPayPay）ソフトバンクの木村光がプロ4年目で初勝利を果たした。「うまくいかないことも多かったけど、今日まで野球をやれてよかったです」22年育成ドラフトで3位指名を受け、23年7月に支配下登録。1軍38試合目でウイニングボールを手にした。この日は2―2の6回にマウンドに上がり、1回1安打無失点。今季は勝ちパターンを任されるなど19回1/3を投げて防御率1.40と