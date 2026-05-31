「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）アスクエジンバラの様子を中西由宇助手に聞いた。◇◇−競馬場に着いてからの様子は。「いつも通り、イレ込むこともなく元気です。中間も順調に本数を消化してきて、大きなトラブルもないです。体も減っていないと思いますし、あとはゲートまで持っていくだけですね」−岩田康も付きっきりで調整。仕上がりは。「岩田さんも『１００に持って来られた』と言ってくれまし