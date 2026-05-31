「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）京都新聞杯でダービーの切符を手にしたコンジェスタス。父コントレイルと同じく無敗のダービー制覇へ向け、無事に輸送をクリアした。吉田助手は「輸送は２回目ですし、カイ食いは問題ないです。前走より良くなっていて無駄なところがなくなりました」と究極仕上げで本番に臨む。