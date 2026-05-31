31日の広島戦の先発は、2軍で調整を続けてきたソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）。「制球面とフィジカル面、2つともしっかりやってきた。前回の登板は良かったので、維持できるように一球一球頑張る」直近の1軍戦2試合合わせ5回2/314失点で登録抹消となったが、22日のファームでの広島戦は完封勝利を飾った。初めての交流戦で、復活を見せつける。