「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）２冠を狙う皐月賞の覇者ロブチェンは、土曜の午後３時４９分に東京競馬場へ到着。房野助手は「カイバもぺろりだし、変わりないね。使うごとに良くなっていて、今までで一番だよ」と好仕上がりをアピール。「とにかくロブチェンとダービーを楽しんで欲しいね」と笑顔で松山に託した。