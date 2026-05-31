◇交流戦ソフトバンク4―2広島（2026年5月30日みずほPayPay）好調のソフトバンク・正木が13試合連続安打に伸ばした。凡打と2四球で迎えた6回無死一塁、左前打でチャンスを広げ、近藤のV打を呼んだ。「甘い球が来たらしっかり打ちにいけている。勝負するときは勝負にいけています」好調の要因は打席での“見極め”にあるという。右足裏の蜂窩（ほうか）織炎で開幕は出遅れたが、15日の1軍復帰から全試合安打。「1番」