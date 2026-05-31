「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）皐月賞３着から大一番へ臨むライヒスアドラーは、美浦Ｂコースを１周して決戦前日の調整を完了。上原佑師は「折り合いも問題なく、スムーズで順調」と万全の態勢を強調した。勝ち鞍は新馬戦の１勝のみだが、重賞３戦が３、２、３着と崩れ知らず。絶好枠を追い風に逆転戴冠を狙う。