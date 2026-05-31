◇交流戦日本ハム3―5巨人（2026年5月30日エスコンF）4月26日のオリックス戦以来約1カ月ぶりの登板となった日本ハム・有原は、7回6安打4失点で今季5敗目。2回先頭のキャベッジ、岸田に連続本塁打を浴びるなど3回までに4失点し「テンポ良くゼロでいきたかったところなので、そこは悔いが残ります」と悔やんだ。2連敗で再び借金2。新庄監督は「ちょっと変化球が浮いていましたね。もう少しなんですけどね。まあ、でもこの