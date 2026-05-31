巨人５―３日本ハム（交流戦＝３０日）――巨人が４カードぶり勝ち越し。一回に松本の適時二塁打で先制し、その後もキャベッジ、岸田の連続ソロなどで加点した。西舘は今季初勝利。日本ハムは反撃及ばず。「揺さぶり」、パ・リーグ最多勝右腕を攻略巨人は序盤で、２年連続パ・リーグ最多勝右腕の有原を攻略した。キャベッジ、岸田の２者連続本塁打も大きかったが、好投手の出はなをくじいたのは間違いなく、２年目の浦田の「足