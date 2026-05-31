■GI・日本ダービー（31日、東京競馬場・芝2400m）【写真で見る】篠原アナの過去の予想はズバリ！東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサー（29）が、GI・日本ダービーをデータをもとにズバリ予想。3歳世代の頂点を決める「競馬の祭典」日本ダービー。2023年に生まれた3歳馬は7944頭、その中のわずか18頭しか出走できない一生に一度の夢舞台だ。皐月賞との二冠を狙うロブチェンをはじめとした皐月賞組10頭に、青葉賞や京都