芝クッション値10.2＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前8.3％、4角7.8％ダートG前5.1％、4角5.2％※土曜午前6時。芝は内柵沿いに傷み。土曜は内外フラットも、京都にしては差しが決まっていた。ダートは逃げ切りが多発。先行力が重要になってくる。