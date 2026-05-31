「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）青葉賞覇者初のダービー制覇を狙うゴーイントゥスカイは土曜朝、美浦の角馬場からＢコースで常歩とハッキング。ここにきての充実ぶりは顕著で、上原佑師は「いい状態ですね。馬もリラックスしていますし、心身ともに良好です」と好感触。名手・武豊で世代の頂点を目指す。