元E-girlsの藤井萩花（31）が、芸能事務所「服部プロ」に所属することが30日、同事務所のインスタグラムで発表された。【写真】待ってました！近影とともに事務所所属が発表された藤井萩花投稿では「藤井萩花 服部プロに所属いたしました」と2枚の写真とともに伝えた。事務所のサイトでは肩書きとしてタレント、モデルと記載されている。藤井は、2010年4月、ガールズユニット・Flowerを結成。11年、シングル「Still」でデビ