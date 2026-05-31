東京・新宿の歓楽街で、路上のごみのポイ捨てが深刻化している。ポイ捨て禁止の表示があるにもかかわらず、空き缶やたばこの吸い殻が後を絶たず、地域住民や店舗からは不満の声が上がっている。取り締まりが続く中でも改善の兆しは見えず、実効性のある対策が求められている。空き缶・タバコ…繰り返される「ポイ捨て」日本有数の歓楽街として知られる東京・新宿。多くの人が行き交う眠らない街で今、ある深刻な問題が起きている。