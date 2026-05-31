「体にいいものって、“おいしくないものを我慢して食べる”と思われがち。でも、まず『おいしい!』が来ないと、続かないと思うんです」そう語る食作家・実業家の園山真希絵さんの原点は、高校時代。体重は70kgを超えて、肌も荒れていたという。「大好きなカレーに、苦手だった根菜や大豆を入れるようにして、食生活を変えたんです。1年で劇的にやせ、肌も完治して、食べものの力を実感しました」食のプロフェッショナルとして