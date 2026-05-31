コレクションのポリシーは「昭和平等」｡お菓子の袋から､レアなレコード､高価な切手まで､あの時代を彩ったものなら､なんでも平等に集めてきたコレクター社長が､10万点を超える所蔵品から誌上公開!写写丸（以下、写）お馴染みのお菓子から知らないお菓子まで、バラエティ豊かですね！大崎1960年代半ばから1990年代まで、幅広く集めてみました。上段右手前のロッテ「ガーナミルク」チョコのパッケージを見ると、松本伊代さんのC