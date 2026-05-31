●「信長のまぬけな姿をあの世からとくと楽しませてもらうわ!」 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、24日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第20話「本物の平蜘蛛(ひらぐも)」の視聴分析をまとめた。竹中直人＝『豊臣兄弟！』第20話より(C)NHK○「あの平蜘蛛は2つとも偽物じゃ」最も注目されたのは20時36分で、注目度75.4％。松永久秀(