1990〜2000年代にテレビや雑誌を席巻したスター料理人たち。いまも厨房や店に立ち、新たな挑戦を続けている彼らの現在地を追った!料理研究家として活躍し、衆議院議員も務めた藤野真紀子さん。夫は、元運輸省のキャリア官僚で、参議院議員を務めた公孝氏だ。「大学を卒業して、すぐに結婚しました。当時は、それを疑問に思うこともなかったんです。夫の海外赴任にともないニューヨーク、そしてパリで暮らしました。そこでお菓