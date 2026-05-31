タレントの松本伊代が、4日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。松本伊代＝テレビ朝日提供昨年、還暦を迎えた松本。当初は還暦という言葉に抵抗があり、“スイート60”と呼び替えていたそうが、周囲の祝福を経て次第に言葉に慣れていったという。アイドル黄金期を彩った「花の82年組」が続々と還暦を迎え、黒柳も驚きをあらわに。また、ハワイへの家族旅行や、夫・ヒロミと話しし