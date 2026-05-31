最新市場価値が発表サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が迫る中、日本代表メンバーに選ばれた主力2選手の市場価値に反響が広がっている。海外移籍専門サイト「トランスファーマルクト」が最新値を発表。それぞれ価値が上昇し、注目を浴びている。「トランスファーマルクト」の日本代表メンバー最新市場価値でトップに浮上したのは25歳の佐野海舟（マインツ）だ。3月に2500万ユーロ（46億円）だった市場価値が4000万ユー