飼い主さんから「お待たせしました」とともに投稿されたのは……どう見ても特大の毛玉。よくよく目を凝らすと、もふもふの毛並みの中にかろうじてお耳がのぞいています。これ、本当に猫なの？そんな驚きの投稿が話題を呼んでいます。記事執筆時点で99.7万表示を突破し、「いい毛玉っぷり！」「謎の毛玉生物」といったコメントが寄せられました。 【写真：シャンプーされるのが嫌すぎる猫→飼い主さんの腕の中で…『可愛