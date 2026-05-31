葬儀は故人との最後の別れを惜しむ厳粛な場だ。ところが、時として常識を疑うようなとんでもない事件が起こることがある。投稿を寄せた東京都の50代男性は自身の祖母の葬儀で、あまりにも非常識な振る舞いに遭遇したエピソードを明かしてくれた。（文：篠原みつき）祖母の遺言で参列した「土着宗教」の関係者たちトラブルの火種となったのは、祖母が熱心に信仰していたという「土着宗教」の関係者だった。「祖母は地元の土着宗教の